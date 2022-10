VIDÉO - Voitures reconditionnées : de vraies bonnes affaires ?

Alors certains vont encore plus loin. Dans ce tout nouveau bâtiment neuf, le reconditionnement se fait à une échelle industrielle. Première étape, un contrôle minutieux de la carrosserie et du moteur, et chaque détail compte. La voiture va enchaîner les réparations, vidange, pièces remplacées et carrosserie, avant l'étape finale, la photo. Tout cela en un temps record, trois jours seulement.