Voitures électriques : nouveau coup d'accélèrateur

La voiture électrique reste toujours aujourd'hui, bien plus chère que celle à moteur thermique. Alors pour encourager les Français à se tourner vers ces véhicules, le bonus écologique accordé aux acheteurs passe de 6 000 à 7 000 euros. Toutefois, il reste soumis à deux conditions : seuls les foyers les plus modestes y auront droit, soit la moitié des ménages et la voiture ne doit pas coûter plus de 47 000 euros.