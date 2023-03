VIDÉO - Voitures électriques : que valent les modèles chinois qui débarquent en France ?

Vous ne connaissez certainement ni le logo ni le nom de cette marque chinoise : BYD. C’est elle qui a vendu le plus de voitures électriques au monde l’an dernier. Elle part aujourd’hui à l’assaut de la France avec une toute première concession au cœur de Paris. Jérôme, un client, découvre l’un des trois modèles proposés. "C’est plutôt pas mal", concède-t-il. "Il y a quelques détails qui font un peu 'cheap', comme les petites poignées sur lesquelles il faut appuyer trois heures pour que ça s’ouvre, et puis moi, je ne suis pas tellement fan des petites lumières qui s’allument partout. On se croirait en boîte de nuit. À mon avis, c’est 45.000 ou 50.000 euros."