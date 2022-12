Vols d'huîtres : de gros moyens de surveillance déployés dans le Bassin d'Arcachon

À l'approche des fêtes, les aller-retours des ostréiculteurs se multiplient sur les parcs à huîtres, et le risque de vol est très important. Cyril a déjà été délesté il y a quelques années de 500 kg d'huitres en quelques minutes. "On fait attention, toutes les poches sont attachées, on en met partout sur les parcs, on ne met pas tout au même endroit, on dispatche, comme ça on limite les vols", explique ce professionnel. À terre, les cabanes où sont stockées les huîtres sont également vulnérables. Les professionnels s’organisent pour financer la surveillance des ports.