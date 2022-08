Votre pouvoir d'achat : comment se protéger du soleil pour pas cher ?

Pour nos vacances, cet été, nous avons une mission. Il consiste à faire attention à notre budget. Pas question pour autant de mettre en danger notre santé. Premier réflexe, la crème solaire. Mais avec des prix allant de 5 à 40 euros le tube, comment s'y retrouver ? Deux critères sont primordiaux : la présence du logo UVA sur le flacon et de l'indice de protection en chiffre. Plus il est élevé, plus il bloque les UV.