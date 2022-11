Conso : vrac, pourquoi les Français restent méfiants ?

Hélène Archaimbault, gérante d'une épicerie en vrac, en a bien conscience. "À chaque fois qu'un bac se termine, on nettoie le bac et c'est rempli avec un nouveau lot. On désinfecte les poignées, on désinfecte le dessus du bac, car les gens ouvrent le bac et comme ça, ça permet vraiment d'assurer la propreté et l'hygiène du produit", explique-t-elle. Chaque lot est également tracé pour pouvoir le retirer rapidement de la vente en cas de problème d'hygiène.

Autre frein, le fait de découvrir le prix après s'être servi. Une innovation pourrait résoudre ce problème. L'objectif : calculer en direct le poids et le prix de ce que vous versez dans votre bocal, un peu comme aux stations-essence. Pour rassurer le client, ce système permet quant à lui de se servir sans avoir à ouvrir le bac. "On a aujourd'hui du vrac en France depuis les années 80 et pour autant, les équipements de vente n'avaient jamais été remis en question. En l'espace de six ans, il y a eu plus d'une soixantaine d'innovations qui sont sorties", affirme Célia Rennesson, directrice générale de Réseau Vrac.