Les lunettes d'occasion, des économies en un clin d'œil

Plus de 100 millions de paires prennent la poussière dans les tiroirs des Français. Ophélie a donc décidé de les récupérer pour sa boutique de lunettes d'occasion. Depuis trois ans, 70.000 paires de lunettes ont été récoltées partout en France. Toutes passent dans cet atelier de Tourcoing. Première étape : le tri. Seul un tiers des lunettes les plus belles sont sélectionnées par les équipes. Puis, Bertrand nettoie et répare les montures. Les verres, eux, seront remplacés.