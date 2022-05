Week-end de l’Ascension : hôtels, gîtes et campings font le plein de réservations

Le soleil donne des airs de Riviera au lac de Saint-Ferréol (Haute-Garonne). Des envies de baignade et de farniente. "On est bien. Il n'y a pas grand monde encore, donc on en profite", lance une dame. Mais les week-ends qui viennent, et en particulier celui de l'Ascension, risquent d'être plus chargés.