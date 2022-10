Week-end de l’Ascension : les réservations explosent

Chez les loueurs de voitures, on frôle déjà la pénurie. Cet après-midi, livraison en urgence de huit véhicules supplémentaires pour cette agence. “Sinon, c’était la rupture. Ces 70 voitures partiront ce week-end. L’agence ne prend plus aucune nouvelle réservation. C’est vraiment très impressionnant. Et je pense qu’on n’avait pas connu comme celui-ci depuis un moment surtout en plein mois de mai. Je pense qu’on commence à se rapprocher de ce qui sera cet été”, nous confie Arnaud Pfister, directeur d’agence Sixt à Paris. Il y aura donc du monde sur la route pendant ce long week-end.