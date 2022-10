Y a-t-il vraiment une amélioration à la pompe ?

À sept heures trente ce mardi matin, il n'y a pas d'attente à la station la plus centrale de Lille (Nord). Pour cause, elle ne propose que du gasoil. Heureusement pour Valentin, plombier-chauffagiste, qui a mis beaucoup de temps pour remplir son réservoir. C'est compliqué parce qu'à un kilomètre de là, la station voisine est fermée. Puis encore une autre qui indique ne plus avoir de carburant, il n'est encore que neuf heures.