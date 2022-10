Y aura-t-il du foie gras à Noël ?

Plus de deux mois avant Noël, la pénurie de foie gras se fait déjà sentir et les prix grimpent. Le kilo coûte 48 euros. Du jamais-vu à cette période. Les petits producteurs se justifient par l'augmentation du prix de l'énergie et des matières premières : "Le prix du maïs a beaucoup augmenté. De 200 euros la tonne, il est passé à 350 euros la tonne" ; "il y a beaucoup plus de demandes et beaucoup moins de marchandises";