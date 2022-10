Y aura-t-il du foie gras à Noël ?

À 40 km de là, même constat chez Laurent Lasquibar, directeur industriel de Labeyre à Saint-Geours-de-Maremne. Octobre, c'est déjà le rush de Noël dans son usine. "Là, on est sur des semaines où on fabrique 30 à 35 tonnes par semaine", affirme l'industriel. Mais cette année, la pénurie de foie gras perturbe le calendrier. "On a l'habitude de faire des opérations avant les fêtes. Cette année, 100 % du volume sont vraiment réservés à Noël", souligne-t-il. La France, premier producteur et consommateur de foie gras, a perdu en deux ans la moitié de ses canards gras. Depuis 2021, à cause de la grippe aviaire, environ 10 millions de canards ont été abattus.