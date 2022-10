Pénurie de carburants : cartes interactives, applications... ces outils pour savoir où se ravitailler

Outre ces sites, de nombreuses applications permettent également de consulter les stations qui proposent encore du carburant et quel type. La plupart ne s'appuient toutefois que sur les remontées des utilisateurs. La première d'entre elles est Waze. Ses 20 millions d'utilisateurs actifs chaque mois renseignent ainsi les prix et la disponibilité des différents carburants à travers la France. Entre le 28 septembre et le 4 octobre, l'application a ainsi observé une augmentation de 35% des navigations vers des stations services par rapport à la semaine précédente.

Autres applications qui peuvent s'avérer utiles : Gasoil Now ou encore Gaspal, disponibles sur iPhone et Android. La première permet de trouver et de comparer les prix de tous les carburants dans les différentes stations-essence. Il s'agit d'un bon outil, car elle utilise à la fois les données de la carte officielle du gouvernement et des signalements de ses utilisateurs, ce qui en fait un outil relativement complet. Gaspal fonctionne sur le même principe, mais se base, elle, uniquement sur les signalements des particuliers.