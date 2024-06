De plus en plus d'enseignes proposent des cadeaux pour votre anniversaire. Ces opérations ont pour but de nous fidéliser, mais aussi de nous faire consommer davantage.

Lire plus

Source : JT 13h Semaine

Accueil - Conso et tendances - Anniversaire : pourquoi les marques vous gâtent Anniversaire : pourquoi les marques vous gâtent