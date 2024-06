DOCUMENT – Nous avons déniché un bon resto pas cher pour vous à Brest, un simple bistrot distingué d’une toque au Gault et Millau. C’est la consécration pour Benoît et Amandine qui ont choisi de concilier exigence et vie de famille.

Lire plus

Source : Sept à huit

Accueil - Conso et tendances - Benoît et Amandine : la grande cuisine autrement Benoît et Amandine : la grande cuisine autrement