Les abonnements en ligne coûtent de plus en plus cher. En deux ans, leur prix a augmenté de 22%. Les abonnements les plus courants sont les services de vidéos à la demande. L'abonnement PQR, lui, est jugé indispensable par 32% des utilisateurs.

Lire plus

Source : Bonjour !

Accueil - Conso et tendances - Bonjour ! La Matinale TF1 - Abonnement en ligne : l'inflation Bonjour ! La Matinale TF1 - Abonnement en ligne : l'inflation