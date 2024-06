Le prix du diesel est au plus bas depuis près d'un an avec moins de 1,70 euro le litre en moyenne et moins de 1,80 le litre pour le Sans-plomb 95. Est-ce que cela peut durer jusqu'au grand départ des vacances d'été ?

Lire plus

Source : JT 13h Semaine

Accueil - Conso et tendances - Carburants : la baisse des prix va-t-elle durer ? Carburants : la baisse des prix va-t-elle durer ?