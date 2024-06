On apprend que nos achats sont en ce moment très météo-sensibles. Les ventes de soupes et de fromage à faire fondre augmentent de 40 à 70%. À l'inverse, les ventes de glaces et de crèmes solaires baissent dans les mêmes proportions.

Lire plus

Source : JT 13h Semaine

EN SAVOIR PLUS "On va faire une raclette !" : en plein mois de juin, la météo dope les ventes des produits d’hiver

Accueil - Conso et tendances - Soupe, fondue... l'hiver au menu ! Soupe, fondue... l'hiver au menu !