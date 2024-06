Avec le beau temps, vous êtes nombreux à trinquer aux rosés et aux blancs avec modération. Ces deux types de vins représentent aujourd'hui six bouteilles vendues sur dix. Le rouge n'a plus la cote.

