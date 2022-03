Plus de goût, de bio... mais toujours trop de plastique : enquête dans les coulisses des cantines scolaires

Pour tenir ce budget très serré, la seule solution est d'acheter de gros volumes. Résultat, les livraisons commencent dès six heures du matin dans cette cuisine mastodonte qui engloutit chaque jour 10 tonnes de denrées afin de fabriquer quotidiennement 25.000 repas. Et faute de place dans les chambres froides, tout est géré à flux tendu. Du coup, la moindre erreur de livraison peut vite tourner à la catastrophe. Daniel, le chef cuisinier, dirige une brigade de 34 personnes. Formé dans un restaurant gastronomique, puis chef cuisinier au ministère des Finances, il a été débauché pour trouver des alternatives aux produits ultra-transformés industrielles et revenir à une cuisine plus traditionnelle.

Désormais, les bouillons de légumes, par exemple, sont composés de carottes, d'oignons, de céleris, d'ail et de laurier et mijotent toute une nuit. Très loin des critères précédents. "Avant que j'arrive, on prenait de l'eau, on mettait de la poudre et on obtenait une sauce qui avait le goût de la poudre. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle façon de faire, on va avoir un sauté de bœuf, pas gastronomique, mais cuisiné 'comme à la maison'", dit-il. Et d'ajouter : "Au final, on a un produit moins cher parce que les poudres qu'on mettait avant, c'était principalement du sel qu'on payait au prix de la viande".