Boisson-phare de l'été et pourtant mal connue : c'est quoi, en fait, le vin rosé ?

Écartons tout d'abord deux théories que formuleront à coup sûr vos camarades d'apéro. Non, le vin rosé n'est pas un mélange de blanc et de rouge. L'Union européenne a failli légiférer en 2009 pour autoriser ce genre de pratiques, soutenues par des contrées lointaines et sacrilèges, comme l'Australie et l'Afrique du Sud. Las, les agriculteurs de Provence ont eu gain de cause : le rosé a sa vinification propre, qui ne relève pas du mélange (et que nous vous expliquerons plus bas). La Champagne, cependant, a seule le privilège de produire du vin rosé à partir de blanc et de rouge- et de bulles, comme l'on sait.