Vinaigre, citron... les astuces 100% green pour nettoyer la salle de bain

Les grands-mères savaient les vertus de ce produit naturel. Comme elles, on l'utilisera pour nettoyer et assainir notre salle de bain, particulièrement les lavabos, la baignoire et le carrelage. On le préfère aux produits chimiques pour récurer les toilettes et les désinfecter ou pour nettoyer le sol de la salle de bain, par exemple. Le petit plus ? Quand on recourt au savon noir pour nettoyer les carrelages, il n'est pas nécessaire de rincer. On dilue simplement une cuillère à soupe dans un seau d'eau chaude et on passe tout simplement la serpillière. Un vrai gain de temps !