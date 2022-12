Vins pétillants : pourquoi ils rivalisent avec le champagne

L’indétrônable champagne aurait-il du souci à se faire ? Alors que son prix ne cesse d’augmenter, 7% de plus que l’an dernier, dans les rayons, les autres vins effervescents prennent de plus en plus place. À ce tarif, la qualité est-elle au rendez-vous ? Comment expliquer une telle différence de prix entre Champagne et crémant ?

Pour le savoir, nous avons pris la route, en direction de l’Alsace où nous attend Jacques Cattin, vigneron. S’il nous a donné rendez-vous dans les vignes, c’est pour une très bonne raison, c’est là que s'explique la différence de prix entre ses bouteilles et celle de Champagne. Comptez un euro le kilo de raisins alsacien, contre six pour celui ramassé en Champagne.