Les 10 meilleures activités et sorties à faire à Lyon avec ses enfants

Rares sont les enfants qui choisissent le musée comme activité groupée ! Mais, celui-ci a su tirer son épingle du jeu et émerveiller les plus jeunes grâce à sa thématique sur le 7e art. Le musée du cinéma et miniature invite les visiteurs à pénétrer dans les coulisses des plus grandes franchises cinématographiques : Harry Potter, Star Wars, Spider-Man ou encore Gremlin’s (pour les plus adolescents ou les ancêtres que nous sommes). De nombreuses scènes cultes des différents films ont été reproduites en miniature et le résultat est bluffant ! Gratuit pour les moins de 4 ans, il faudra débourser 9,90 € pour les enfants de 4 à 15 ans, 11,90 € pour les étudiants et 13,90 € pour un adulte sans réduction spéciale.