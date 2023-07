Les 10 meilleures activités et sorties à faire avec des enfants à Nice

À quelques minutes en tram ou en voiture du centre-ville de Nice, le parc Phoenix permet aux enfants comme aux plus grands de découvrir plus de 2500 espèces de plantes et 2000 animaux. La plupart du temps, ce sont les wapitis, les crocodiles et les flamants roses qui captivent toute l’attention ! Le parc Phoenix possède aussi une aire de jeux pour enfants et un espace pour pique-niquer. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans.