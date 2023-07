Les 10 meilleures activités et sorties à faire avec ses enfants à Lille

Rares sont les enfants qui n’apprécient pas l’univers des romans et films Harry Potter. À partir de 10 ans, les apprentis sorciers peuvent participer à un escape game extérieur au départ de la Grand Place, à Lille. En équipe et avec l’aide d’un smartphone, les participants devront résoudre des énigmes et répondre à des questions sur le thème Harry Potter, tout en déambulant dans le Vieux-Lille, à la rencontre des monuments les plus emblématiques de la ville.