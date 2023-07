Les 10 meilleures activités et sorties à faire avec ses enfants à Paris

Vous hésitiez entre une sortie au théâtre et un petit tour de bateau sur la scène ? C’est tout le concept de la croisière-spectacle Miraculous ! Au départ du port de Suffren situé entre Bir Hakeim et le Champ de Mars (au pied de la Tour Eiffel), les super-espions Ladybug et Chat Noir ont besoin de petits assistants ! Leur mission : poursuivre et arrêter l’ennemi dont le but est de faire disparaître tous les monuments de la ville. Pendant une heure, les enfants devront faire preuve de logique, d’observation et d’analyse pour pouvoir sauver Paris. Rassurez-vous, vous n’avez pas besoin de connaître la ville et son histoire pour le quiz. La croisière Miraculous est accessible à partir de 19 € par personne, gratuite pour les moins de 3 ans.