Les 10 meilleures activités et sorties à faire avec ses enfants à Strasbourg

Situé à Kintzheim, Cigoland est le parc d’attractions idéal pour les tout-petits ! En plus d’avoir l’opportunité de voir des cigognes en liberté, les bouts de chou pourront découvrir tous les secrets de ces oiseaux blancs et majestueux à travers des jeux et des activités ludiques. En été, le Parc Cigoland ouvre les portes de la marOjeux, un espace aquatique adapté aux plus petits (Minis toboggans et jets d’eau). Pour les plus téméraires, Cigoland dispose aussi d’attractions à sensations !