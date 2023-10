Nos astuces insolites pour venir à bout d'une tache de vin

Si la trace est encore humide, saupoudrez-la avec cet ingrédient et laissez agir. La farine va absorber et diluer la tache. Lorsqu'elle est sèche, vous pouvez brosser délicatement pour enlever l'excédent. Vous pouvez ensuite frotter le tissu avec de l'eau savonneuse. Pour éviter que la tache s'incruste, on met le linge à la machine à laver et on lance un programme à 30°. Vous pouvez utiliser du talc, de la maïzena ou de la terre de Sommières à la place de la farine. En revanche, le sel n'est pas conseillé, car il aura tendance à fixer la tache et au lieu de la diluer.