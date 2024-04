Voici tout ce qu’on peut nettoyer avec une tablette de lave-vaisselle

Les pastilles de lave-vaisselle sont réputées pour être des puissants nettoyants. Comme beaucoup de produits d’entretien, l’usage premier peut être détourné. Voici quelques astuces pour utiliser les tablettes dans d’autres situations.

Si vous pensez qu’une tablette de lave-vaisselle ne sert uniquement qu’à nettoyer votre vaisselle, vous faites fausse route ! Oui, cette petite pastille ultra-puissante peut vous aider dans bien d’autres cas, même dans la salle de bain. On vous explique tout ce que vous pouvez faire avec une tablette de lave-vaisselle.

Nettoyer les canalisations avec une tablette de lave-vaisselle

Vos canalisations sentent mauvais ? Pour nettoyer la tuyauterie, on connaît l’astuce du bicarbonate et du vinaigre blanc. Mais comment nettoyer les canalisations lorsque l’on a, ni l’un, ni l’autre sous la main ? On s’empare d’une petite pastille pour le lave-vaisselle pour décrasser les tuyaux. Il suffit de placer la tablette dans le siphon et de faire couler environ deux litres d’eau bouillante. Pourquoi ce type d’eau ? Parce que la chaleur va dissoudre la pastille et nettoyer en profondeur les canalisations. Pour un entretien régulier, vous pouvez effectuer cette opération tous les trois mois. En revanche, si votre évier est bouché, cette astuce n’est pas optimale. Il vaut mieux se tourner vers d’autres solutions naturelles.

Nettoyer ses joints et ses murs

On le sait, c’est une tannée de nettoyer les joints de la cuisine ou de la salle de bain. Pourtant, c’est essentiel, surtout quand ils jaunissent ou que de la moisissure commence à s’installer. Si vous recherchez un produit puissant, on ne fait pas mieux que les pastilles de lave-vaisselle. Pourquoi ? Parce qu’elles sont anticalcaires, dégraissantes, antibactériennes et ont une action blanchissante. On dissout donc une tablette dans de l’eau chaude, on attrape une éponge ou une brosse à dents et on frotte les joints. S’ils ont noirci, on peut toujours ajouter un peu de sel qui aura pour effet de déloger les traces.

Vos enfants sont des Banksy en herbe et ils ont décidé d’orner les murs de leur chambre avec des dessins plus ou moins réussis ? Pas de panique, vous pouvez effacer leurs œuvres avec une pastille diluée dans un litre d’eau. On plonge une éponge et on frotte les zones à nettoyer, on rince à l’eau claire, on sèche avec un linge propre et vos murs auront retrouvé leur apparence première. Plus aucune trace des gribouillis de vos mini-artistes. Jusqu’au prochain graffiti !

Nettoyer son four avec une pastille de lave-vaisselle ?

Vous avez tout essayé, mais il reste toujours des résidus alimentaires solidement incrustés sur les parois de votre four ? Là aussi, les pastilles de lave-vaisselle peuvent faire des miracles. On commence toujours par diluer une pastille dans de l’eau très chaude. On va ensuite mettre la solution dans un pulvérisateur pour vaporiser les parois encrassées et on laisse agir pendant une dizaine de minutes. On s’empare ensuite d’une éponge pour frotter puis on rince à l’eau claire. Logiquement, votre four sera comme flambant-neuf.