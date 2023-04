Voitures nouvelle génération : serons-nous davantage malades sur la route ?

D'autres bouleversements technologiques tels que l’électrification et la digitalisation apportent leur lot de confort de nature à accentuer ce fameux "décalage yeux-cerveau". Dans le premier cas, le moteur "plus linéaire et silencieux qu’un moteur thermique" peut être amené à "gêner les usagers dans leur capacité d’assimilation du mouvement du véhicule", illustre le spécialiste. La digitalisation de l’intérieur, avec plus de distractions du fait d'écrans, toujours plus grands et nombreux, "surcharge" quant à elle l'utilisateur d’informations visuelles. "Quelques-unes de ces évolutions risquent en l’occurrence de créer ou d’accentuer ce fameux déséquilibre ressenti et de limiter encore la capacité d’anticipation des usagers. De ce fait, elles amplifient le risque de ressentir plus souvent des symptômes de malaise", insiste William Emond.