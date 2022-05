La SNCF accepte (enfin) le paiement en ligne par chèques-vacances, voici comment procéder

"L'intégration de ce moyen de paiement permet de simplifier la vie des voyageurs en leur donnant plus de flexibilité et de liberté grâce à la possibilité de tout faire à distance pour payer l'ensemble ou une partie de leurs billets", estiment de concert la SNCF et l'ANCV dans un communiqué commun.

La simplification est à portée de main, quand tous les salariés recevront directement leurs chèques-vacances sous forme dématérialisée. En attendant, si la conversion est possible, et ouvre effectivement la voie à un achat de billet sur le site ou l'application de la SNCF, mieux vaut ne pas s'y prendre au dernier moment.