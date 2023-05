VTC : les courses vont être plus chères, le "temps d'approche" bientôt facturé

Voilà une nouvelle qui va faire bondir les usagers des plateformes VTC. Après la hausse du tarif minimum d'une course à 7,65 euros (9 euros une fois la commission prélevée), en vigueur depuis le 1er février dernier, les trajets vont bientôt coûter un peu plus cher. La raison ? Le client devra prochainement payer le "temps d'approche", ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Aujourd'hui, lorsqu'un VTC roule pour aller récupérer un client, il n'est pas payé, à l'inverse d'un taxi. Dès lors, si le temps de prise en charge est plus important que le temps de trajet, les chauffeurs ont tendance à annuler plus facilement les courses.

Afin de leur offrir une meilleure rémunération, et par la même occasion d'enrayer ce phénomène grandissant qui pénalise les usagers, les syndicats représentants des indépendants et les plateformes VTC (Uber, Heetch, Freenow...) ont ouvert des discussions pour que les frais d'attente et d'approche soient comptabilisés dans le prix des courses, rapporte Le Parisien.