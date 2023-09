20 équipes pour 7 semaines de compétition... Pourquoi la Coupe du monde de rugby dure aussi longtemps

La France va-t-elle devenir la deuxième équipe de l'hémisphère nord à devenir championne du monde ? La malédiction des finales va-t-elle poursuivre les Bleus ? Parviendront-ils à faire mieux à domicile que la très décevante 4e place en 2007 ? Autant de questions qui se posent au moment d'aborder le début de ce Mondial 2023 de rugby, qui se déroule dans l'Hexagone. Mais pour obtenir des réponses, il va falloir patienter non pas cinq ni même six, mais bien sept semaines. La compétition, qui débute vendredi 8 septembre avec un choc contre la Nouvelle-Zélande (21h15, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info) et s'achève samedi 28 octobre, va en effet durer une semaine de plus que les deux dernières éditions. Pourtant, le plateau reste le même avec 20 équipes sur la ligne de départ. Alors, comment expliquer que le tournoi soit autant étalé dans la durée ?