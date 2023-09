Affaire Chalureau : "Il faut que la justice puisse se prononcer", estime Emmanuel Macron

Condamné en 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse à six mois de prison avec sursis, le joueur a fait appel de ce jugement. "Je ne me prononcerai pas sur une affaire en cours", assène Emmanuel Macron. Avant d'ajouter : "Il faut que la justice puisse se prononcer dans le temps qui est le sien, en toute sérénité". Et de poursuivre en martelant l'existence de "la présomption d'innocence" et du "droit de recours".