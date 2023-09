EN DIRECT - Afrique du Sud-Irlande : duel au sommet entre deux prétendants au titre

C'est un choc qui promet de faire des étincelles. Certainement les deux équipes les plus impressionnantes de ce début de compétition - avec deux larges succès contre les Roumains (82-8) et les Tongiens (59-16) côté irlandais, deux succès convaincants contre l'Écosse (18-3) et la Roumanie (76-0) côté sud-africain -, le "XV du Trèfle" et les Springboks s'affrontent ce samedi (21h, en direct sur TF1 et MYTF1). Cette rencontre entre les deux premières nations au classement World Rugby, et deux prétendants déclarés à la victoire finale, devrait déterminer le classement au sommet du groupe B, et donc le futur adversaire du XV de France.