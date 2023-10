EN DIRECT - Afrique du Sud-Tonga : les "Springboks" prêts à repartir du bon pied ?

Sauf surprise, ce sera la France en quarts. Battue à la régulière par l'Irlande (8-13), au terme d'un combat de tous les instants, l'Afrique du Sud a vraisemblablement fait une croix sur la première place de sa poule. Et, par ricochet, a de très grandes chances de croiser la route des Bleus dès le début de la phase à élimination directe. Malgré l'imminence de ce choc potentiel face au pays hôte, les tenants du titre ont un dernier match de poules à jouer contre les Tonga, dimanche 1er octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Et il aura une importance plus grande qu'on ne le pense.