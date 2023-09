All Blacks, Pumas, Wallabies... Ils sont vos "voisins" le temps de la Coupe du monde de rugby

Fair-play, les joueurs de Fabien Galthié se sont finalement établis à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, pour préparer les deux premières journées, contre la Nouvelle-Zélande (le 8 septembre, à Saint-Denis) et l'Uruguay (le 14 septembre, à Marseille). Ils iront ensuite à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, pour les deux derniers matchs face à la Namibie (le 21 septembre, à Marseille) et l'Italie (le 6 octobre, à Lyon).

Premiers adversaires du XV de France, en lever de rideau, au Stade de France, les All Blacks se sont installés à Lyon, où ils disputeront deux rencontres. La région Auvergne Rhône-Alpes, terre d'accueil de grands événements sportifs internationaux, est d'ailleurs la mieux représentée, puisque l'Australie, l'Italie et la Namibie y ont également leurs camps de base. Du côté des départements, la Gironde et les Yvelines ont le privilège et l'honneur de loger chacun deux équipes : les Fidji et la Roumanie pour l'un, les Samoa et le pays de Galles pour l'autre. Au total, les 20 lieux de vie sont répartis dans 9 des 13 régions métropolitaines.