Angleterre-Argentine : même à 14, les Anglais maitrisent et s'imposent face aux Pumas (27-10)

Ce choc entre les deux favoris de la poule D a pourtant très mal commencé pour l'Angleterre. Dès les premières minutes, le troisième ligne Tom Curry écope d'un carton jaune pour un choc tête contre tête avec Juan Cruz Mallia lors de la réception d'une chandelle. Il est exclu du terrain, le temps que le "bunker" prenne une décision. Et quelques minutes plus tard, celui-ci annonce la transformation du carton jaune en carton rouge. Tom Curry ne reviendra pas sur le terrain et les Anglais doivent jouer le restant du match en infériorité numérique, à 14 contre 15.

Un coup dur qui oblige les Anglais à faire preuve de réalisme. La défense resserre alors les rangs et George Ford fait parler son jeu au pied, dès qu'il en a l'occasion, permettant rapidement au XV de la Rose de prendre le large au score. En plus de ses drops, en première mi-temps, l'ouvreur a inscrit les six pénalités obtenues par l'Angleterre, du fait des nombreuses fautes commises par les Pumas. Il a été logiquement élu homme du match, alors même qu'il a été aligné au départ à l'ouverture en l'absence d'Owen Farrell, suspendu pour les deux premières rencontres du tournoi.