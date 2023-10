Angleterre-Fidji : Semi Radradra, la star des "Flying Fijians", de retour face au XV de la Rose

"Je me sens bien, j'ai bien récupéré", a assuré vendredi en conférence de presse le joueur, qui sera aligné au poste d'ailier. Semi Radradra, touché aux ischio-jambiers, n'a plus disputé la moindre rencontre depuis le 30 septembre, et la victoire des Fidji face à la Géorgie (17-12). Il était alors sorti en cours de seconde période.