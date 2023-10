EN DIRECT - Angleterre-Fidji : les "Flying Fijians" en quête d'un exploit face au XV de la Rose

"Une opportunité formidable", voilà comment le staff des Fidji évoque ce quart de finale face à l'Angleterre (17h en live commenté ci-dessous), à Marseille. Surprenants deuxièmes du groupe C derrière le pays de Galles, mais devant l'Australie, les "Flying Fijians" s'avancent vers le XV de la Rose sans pression. Pour la quatrième fois de leur histoire, les Fidji sont parvenus à franchir la phase de poules et se hisser en quarts de finale, leur meilleur résultat.

Face à des Anglais favoris, les Fidjiens n'ont rien à perdre. Et peuvent compter sur un soutien populaire hors norme. "Dans les petites îles des Fidji, tout le monde se lève tôt, à trois ou cinq heures du matin pour voir les matchs", souligne Seremaia Bai, l'entraîneur adjoint du XV Fidjien. "Les gens qui sont malades reprennent des couleurs quand on gagne des matchs. On ne doit pas oublier qu'on ne se bat pas uniquement pour gagner ce quart de finale : on joue pour notre peuple, pour les enfants et les gens dans les villages. Ça veut dire beaucoup pour eux."