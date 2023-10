EN DIRECT - Argentine-Angleterre (20-23) : la "finale de bronze" toujours indécise

Un podium que les Anglais ont aussi l'ambition d'accrocher. "Il le faut. On le veut", a assuré le sélectionneur des champions du monde 2003, Steve Borthwick. "Désormais, il ne nous reste qu'à finir troisièmes pour que nos supporters soient fiers. C'est dur, mais il faut remonter en selle. On aurait voulu être en finale mais on n'y sera pas. (...) On a cette troisième place à aller chercher." "Pour certains, ce sera la dernière occasion de représenter l'Angleterre", a martelé le deuxième-ligne Courtney Lawes, qui prendra sa retraite internationale, à l'issue de la Coupe du monde en France. "Il faut finir le travail."