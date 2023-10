EN DIRECT - Argentine-Nouvelle-Zélande : une demie déjà jouée d'avance pour les "All Blacks" ?

Une simple formalité pour les All Blacks ? Après avoir renversé l'Irlande (28-24), lors du choc des quarts de finale, la Nouvelle-Zélande s'avance logiquement en favorite pour sa demi-finale contre l'Argentine, vendredi 20 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Annoncés comme déclinants avant le début du tournoi, les partenaires de Sam Cane ont retrouvé le jeu flamboyant qui a fait leur légende. De quoi (re)faire d'eux des candidats plus que sérieux pour un quatrième sacre historique, au même titre que l'Afrique du Sud, qui croisera le fer avec l'Angleterre, samedi 21 octobre.

Et pour les Pumas, tombeurs surprise du pays de Galles (29-17), la messe semble déjà dite, tant ils n'ont jamais approché le niveau des triples champions du monde dans ce Mondial. Ce qui n'empêche pas les Néo-Zélandais de jouer la carte de la prudence, à l'image de leur demi de mêlée Aaron Smith qui a convoqué le souvenir "douloureux" de la demie perdue contre les Anglais (19-7) en 2019. "Ils (les Argentins, ndlr) ont l'habitude de se surpasser et ont réalisé un travail fantastique pour en arriver jusque-là", a affirmé le sélectionneur Ian Foster. "Nous avons appris à avoir le plus grand respect pour l'Argentine."