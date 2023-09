EN DIRECT - Australie-Fidji : un choc qui promet des étincelles

Il y a des matchs qui font plus envie que les autres. L'affiche entre l'Australie et les Fidji donne l'eau à la bouche. Facile vainqueur de la Géorgie (35-15) pour leurs débuts dans le Mondial, les Wallabies vont se frotter à des joueurs plus coriaces, les "Fidjiens volants", dimanche 17 septembre (à 17h45, en live commenté sur TF1info). Une victoire assurerait pratiquement aux partenaires du capitaine Will Skelton une place en quarts. Mais rien n'est encore fait, bien au contraire.

Car, en face, les magiciens du Pacifique sortent d'un match spectaculaire, lors duquel ils ont fait vibrer le Matmut-Atlantique de Bordeaux. Vaillants et courageux, ils ont été battus sur le fil par le pays de Galles (32-26), après une faute de main de leur star Semi Radradra, qui n'a pu aplatir dans l'en-but. Repartis avec beaucoup de regrets, les Fidjiens ont toutefois mis la main sur le double bonus (offensif et défensif) qui leur permet d'espérer. À eux de ne pas réduire à néant leurs chances. S'ils venaient à laisser échapper à nouveau la victoire, ils pourraient déjà dire adieu à la qualification pour le tableau final.