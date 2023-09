Il reste des places pour la Coupe du monde de rugby, voici la méthode pour vous les procurer

S'il n'y a plus rien lorsque vous vous connectez, ou que les prix pratiqués vous rebutent, une dernière solution s'offre à vous : passer par la bourse officielle de revente. Celle-ci permet aux fans tricolores (et aux autres venus du monde entier) d'acheter, échanger des billets ou, en cas de contretemps, de les revendre. Le tout de manière sécurisée et transparente. Les places, que vous pouvez trouver au compte-gouttes, sont proposées à prix facial, afin de lutter contre le marché noir et la dérégulation des tarifs, dans la limite de 6 places par personne. La dépose et l'acte d'achat peuvent se faire jusqu'à 24 heures avant le début de chaque rencontre.