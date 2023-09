Pourquoi le XV de France n'est pas basé à Marcoussis durant le Mondial

C'est par conséquent à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, que le XV de Fabien Galthié s'est installé, le temps de la phase de poules. Depuis le samedi 2 septembre, ils sont logés à l'hôtel Renaissance, où ils ont leurs habitudes, notamment durant le Tournoi des Six Nations. Ils bénéficient par ailleurs pour s'entraîner des installations sportives de la ville du Rueil, et celles du club local, le RAC (Rueil Athletic Club) et sa section rugby.