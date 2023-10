Contre le XV de France, les Springboks peuvent compter sur l'expérience de leur titre de 2019

Faf de Klerk, Eben Etzebeth, Siya Kolisi, Damian de Allende, Cheslin Kolbe ou encore Pieter-Steph du toit... Déjà présents lors de la dernière édition au Japon, ces joueurs sud-africains ont fait leur retour dans la compétition pour défendre leur titre, fort d'une expérience acquise il y a quatre ans. Les retours de dernières minutes suite à des forfaits d'Handré Pollard et de Lukhanyo Am, véritables artisans du sacre, donnent encore plus de force à des joueurs habitués à évoluer ensemble et qui se connaissent bien. Avec 19 trentenaires, les Boks présentent par ailleurs l'un des groupes les plus âgés de cette Coupe du monde.

Forts de cette expérience, l'équipe, depuis, a continué à progresser. "Nous avons bien fait évoluer notre jeu", assurait ainsi le demi de mêlée sud-africain, Faf de Klerk. "En 2019, nous faisons plus de mauls et de mêlées et de jeu au pied et on utilisait la défense et je pense que depuis l'an dernier, nous avons beaucoup travaillé pour améliorer notre palette. Donc peut-être plus de possession, plus de passes", expliquait-il.