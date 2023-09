France-Uruguay : la "troisième mi-temps" arrosée d'Emmanuel Macron dans le vestiaire des "Teros"

Ça devient une habitude, un rituel d'après-match. Il y a six jours alors qu'il fêtait avec les Bleus leur victoire historique contre les All Blacks (27-13), qui n'avait jamais perdu un match de poules en Coupe du monde, Emmanuel Macron s'était lâché au milieu des joueurs. Il avait bu "une petite bière, tranquille et cul-sec" dans le vestiaire du XV de France, comme révélé par le troisième ligne tricolore Paul Boudehent dans les coursives du Stade de France. Présent au stade Pierre-Mauroy, jeudi 14 septembre, pour assister au match France-Uruguay (27-12), le président de la République a remis ça.