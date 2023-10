Angleterre-Afrique du Sud : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la seconde demi-finale ?

Mais le XV de Rose a déjà su déjouer les pronostics en atteignant, contre toutes attentes, les demi-finales. "On ne va pas à Paris pour faire du tourisme", a d'ores et déjà prévenu Richard Wigglesworth, actuel entraineur de l'attaque des Anglais. "On y va pour évoluer à notre meilleur niveau et on aura une chance de l'emporter si on y parvient", a-t-il promis, bien décidé à rendre la tâche difficile à l'Afrique du Sud. En cas de victoire, l'Angleterre, qui participe pour la 6e fois à une demi-finale, pourrait prétendre à un deuxième titre, après avoir remporté son premier il y a tout juste 20 ans, en 2003.

Qui de l'Afrique du Sud ou de l'Angleterre participera à la finale de cette Coupe du monde de rugby 2023 ? Lequel de ces deux adversaires s'imposera pour tenter de soulever une nouvelle fois le trophée ? Réponse ce samedi 21 octobre, dès 21h. La rencontre sera à suivre en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info.