Coupe du monde 2023 : le capitaine Owen Farrell suspendu pour les deux premiers matchs de l'Angleterre

L'instance a, en plus, décidé de suspendre l'ouvreur pour quatre rencontres pour son placage dangereux sur le troisième ligne Taine Basham, le 12 août dernier. "La commission a appliqué la sanction minimale de World Rugby pour un jeu déloyal entraînant un contact avec la tête (6 matchs). Compte tenu de toutes les considérations, notamment les regrets du joueur, qui a reconnu son geste fautif, la commission a décidé une suspension de quatre matchs", détaille-t-elle dans un communiqué. Absent "volontairement" contre l'Irlande (défaite 29-10, le 19 août), le N.10 sera donc absent contre les Fidji - dernier match de préparation des hommes de Steve Borthwick le 26 août prochain -, et lors des deux premiers matchs du Mondial (l'Argentine le 9 septembre et le Japon le 17 septembre).